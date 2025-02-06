Смартфоны Android стали неотъемлемой частью нашей жизни, но действительно они могут предложить больше, чем нам кажется на первый взгляд.

Большинство пользователей Android ограничиваются стандартными настройками и не знают о ряде удобных функций.

Первое, что советуют сделать специалисты, если вы не выходили за пределы стандартных настроек – разблокировать "Параметры разработчика". Для включения этого меню перейдите в раздел «Настройки»; "О телефоне"; прокрутите вниз в пункт «Номер сборки»; нажмите «Номер сборки» семь раз; появится сообщение «Теперь вы разработчик!»; вернитесь в главное меню "Настройки" и найдите внизу пункт "Параметры разработчика".

Это меню скрыто от обычных пользователей, но открывает перед вами множество возможностей. Включив его, можно настроить графику, ограничить фоновые процессы для старых устройств и даже ускорить анимацию, сделав телефон быстрее.

А еще у Android есть несколько инструментов для экономии заряда. Включение «Адаптивного аккумулятора», настройка экономии заряда по расписанию и контроль расхода энергии каждым приложением позволяют значительно продлить время работы без подзарядки. Для активации этой функции перейдите в раздел «Настройки», «Аккумулятор», «Адаптивный аккумулятор»; убедитесь, что она включена; дайте ей время изучить ваши привычки (обычно неделю или две).

Для тех, кто любит работать с несколькими приложениями, Android также предлагает режим разделенного экрана и плавающие окна. Откройте первое приложение, которое вы хотите использовать; проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы открыть окно «Недавние приложения»; нажмите на значок программы в верхней части предварительного просмотра приложений; выберите «Разделить экран»; выберите второе приложение из списка недавних приложений или на главном экране.

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