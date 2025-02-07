Суперфиналистка тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась рецептом идеального куриного бульона с домашней лапшой.
Для куриного бульона звезда "Мастер Шеф" Алена Московченко использует следующие ингредиенты:
- курица домашняя - пол тушки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 корень петрушки
- стебли петрушки – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- перец душистый - 3-5 горошин
- соль – по вкусу
Для приготовления домашней лапши нам понадобится:
- 300 г муки
- 1 яйцо + 2 желтка
- 3 ст.л. растительного масла
- 4 ст.л. молока
- щепотка соли
Курицу звезда "Мастер Шеф" выкладывает в кастрюлю, заливает холодной водой, доводит до кипения и образования пены, после этого воду сливает, мясо промывает, заливает чистой водой и снова ставит на огонь.
К курице добавляем целую луковицу в шелухе, очищенную и нарезанную крупными кусками морковь и корень петрушки. Также звезда "Мастер Шеф" связывает стебли петрушки с лавровыми листьями и добавляет в кастрюлю. Добавляем душистый перец.
Из пергамента звезда "Мастер Шеф" вырезает круг по диаметру кастрюли, посередине делает отверстие, накрывает им кастрюлю и варит бульон на среднем огне примерно 1,5-2 часа. Бульон должен слегка кипеть.
Чтобы приготовить лапшу, на стол насыпаем муку, посередине делаем углубление, туда добавляем яйца, молоко, растительное масло, соль, замешиваем тесто сначала вилкой, а дальше руками.
Даем тесту 10 минут отдохнуть, а затем раскатываем максимально тонко и оставляем на припыленном мукой столе, чтобы тесто подсохло, периодически его переворачиваем. Когда края теста подсохнут, нарезаем лапшу желаемой толщины.
В отдельной кастрюле доводим до кипения воду, подсаливаем и отвариваем лапшу буквально минуту. Сливаем воду и добавляем немного растительного масла, чтобы лапша не слиплась.
Доводим куриный бульон до вкуса солью и подаем его вместе с лапшой.
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