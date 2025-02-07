Куриный бульон – это легкий, полезный и очень вкусный супчик, а с этим рецептом от звезды "Мастер Шеф" он всегда получается идеальным.

Суперфиналистка тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась рецептом идеального куриного бульона с домашней лапшой.

Для куриного бульона звезда "Мастер Шеф" Алена Московченко использует следующие ингредиенты:

курица домашняя - пол тушки

1 луковица

1 морковь

1 корень петрушки

стебли петрушки – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

перец душистый - 3-5 горошин

соль – по вкусу

Для приготовления домашней лапши нам понадобится:

300 г муки

1 яйцо + 2 желтка

3 ст.л. растительного масла

4 ст.л. молока

щепотка соли

Курицу звезда "Мастер Шеф" выкладывает в кастрюлю, заливает холодной водой, доводит до кипения и образования пены, после этого воду сливает, мясо промывает, заливает чистой водой и снова ставит на огонь.

К курице добавляем целую луковицу в шелухе, очищенную и нарезанную крупными кусками морковь и корень петрушки. Также звезда "Мастер Шеф" связывает стебли петрушки с лавровыми листьями и добавляет в кастрюлю. Добавляем душистый перец.

Из пергамента звезда "Мастер Шеф" вырезает круг по диаметру кастрюли, посередине делает отверстие, накрывает им кастрюлю и варит бульон на среднем огне примерно 1,5-2 часа. Бульон должен слегка кипеть.

Чтобы приготовить лапшу, на стол насыпаем муку, посередине делаем углубление, туда добавляем яйца, молоко, растительное масло, соль, замешиваем тесто сначала вилкой, а дальше руками.

Даем тесту 10 минут отдохнуть, а затем раскатываем максимально тонко и оставляем на припыленном мукой столе, чтобы тесто подсохло, периодически его переворачиваем. Когда края теста подсохнут, нарезаем лапшу желаемой толщины.

В отдельной кастрюле доводим до кипения воду, подсаливаем и отвариваем лапшу буквально минуту. Сливаем воду и добавляем немного растительного масла, чтобы лапша не слиплась.

Доводим куриный бульон до вкуса солью и подаем его вместе с лапшой.

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