Борьба с нежелательными сообщениями и звонками в Viber стала актуальной проблемой для многих пользователей, ведь спам, мошенники и разные назойливые организации заполонили мессенджер.

Viber не имеет прямой кнопки для блокировки всех незнакомых номеров, но все же есть способы, которые помогут снизить количество нежелательных контактов.

Специалисты отмечают, что для того чтобы защитить себя от незнакомых контактов, первое, что нужно сделать — изменить настройки приватности в Viber: откройте приложение; выделите Настройки, нажав иконку в правом нижнем углу на iOS или меню в левом верхнем углу на Android; выберите пункт «Privacy» (Конфиденциальность); уберите галочку из опции «Позволять другим добавлять меня по номеру телефона».

Эта настройка ограничивает доступ к вашему профилю только пользователям, которых вы сами добавили в контакты. Таким образом, спамеры и организации не смогут прибавлять вас по номеру телефона.

Если спамеры уже успели отправить вам сообщение, можно заблокировать конкретный номер. Вот как это сделать: откройте чат с номером, который вы хотите заблокировать; нажмите на номер вверху экрана; откройте меню, нажав на три точки в правом верхнем углу (iOS или Android); выберите «Блок». После этого вы не получите вызовов и сообщений от этого контакта.

Для того, чтобы уменьшить количество нежелательных сообщений, специалисты советуют включить функцию «Запросы» в настройках. Это позволит сообщениям от незнакомых номеров попадать в отдельную папку, чтобы вам было удобнее управлять ими.

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