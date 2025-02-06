Простые настройки могут значительно сэкономить заряд аккумулятора и дать вам возможность пользоваться своим смартфоном на несколько часов дольше обычного.

Эксперты отмечают, что одним из основных потребителей энергии в смартфонах есть экран. Чем больше дисплей, тем больше он тратит энергии. Задайте тайм-аут экрана на 30 секунд или 1 минуту – это позволит экрану быстрее выключаться после того, как вы завершите взаимодействие с гаджетом. Кроме того, настройте автоматическую регулировку яркости экрана. Это позволит смартфону снижать яркость в темноте и повышать ее только тогда, когда это действительно нужно.

Еще одним важным моментом является частота обновления экрана. Если вы не играете или не выполняете другие высокопогрузочные задачи, снизьте частоту обновления экрана до стандартных 60 Гц. Это значительно экономит энергию, ведь частота 90 или 120 Гц требует гораздо больше ресурсов.

Большинство современных смартфонов имеют режим энергосбережения, который может быть очень полезен в критических ситуациях, когда заряд батареи почти истек. Этот режим снижает яркость экрана, уменьшает частоту процессора и ограничивает фоновые процессы. Хотя это может повлиять на скорость устройства, для повседневных задач этого достаточно, чтобы продлить время работы без зарядки.

Мобильные приложения, работающие в фоне, могут являться еще одним значительным потребителем энергии. Особенно на Android-смартфонах, где приложения могут активно использовать ресурсы даже без вашего взаимодействия с ними. Для экономии энергии регулярно проверяйте фоновые программы и закрывайте их, или ограничит их активность в настройках. На iPhone также есть функция ограничения работы приложений на фоне, что также поможет сохранить заряд.

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