Если ваш телефон пострадал от попадания воды и не включается, необходимо действовать аккуратно, чтобы не повредить устройство еще больше.

В первую очередь, не подключайте телефон к электросети и не нажимайте кнопки, чтобы не навредить телефону.

Если вы уверены, что внутри телефона нет влаги, можно продолжить. Если экран не реагирует на действия, возможно, телефон просто завис. Для этого попробуйте принудительно перезагрузить устройство.

На iPhone для этого нужно быстро нажать и отпустить кнопки увеличения и уменьшения громкости, затем удерживать боковую кнопку до появления логотипа Apple. Для более старых моделей, зажмите боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости на 10 секунд или больше.

Для смартфонов Android нужно одновременно нажать и удерживать кнопку питания и клавишу уменьшения громкости в течение 10–15 секунд. Если это не помогает, можно попробовать найти инструкцию по принудительному перезапуску для вашей модели телефона.

Если телефон имеет съемную батарею, аккуратно извлеките её, подождите несколько секунд, а затем вставьте обратно. После этого попробуйте включить телефон обычным способом.

Если перезагрузка не помогла, подключите телефон к зарядке. Используйте оригинальное зарядное устройство и подключите телефон к розетке. Если через час на экране не появляется индикатор зарядки, проверьте разъем и кабель. Попробуйте другие розетки и используйте другие кабель или адаптер.

Если устройство по-прежнему не включается, можно попытаться восстановить заводские настройки.

Для iPhone подключите его к компьютеру с помощью оригинального кабеля и откройте программу iTunes (или Finder на macOS Catalina и новее). Принудительно перезагрузите iPhone, удерживая кнопки до появления режима восстановления на экране.

После этого следуйте инструкциям на экране для восстановления или обновления устройства.

Для Android-смартфонов выключите телефон и зажмите комбинацию кнопок увеличения громкости и питания или другие возможные сочетания, такие как уменьшение громкости и питания, в зависимости от модели. В появившемся меню выберите "Recovery", затем "Wipe data / factory reset".

Этот процесс удалит все данные и вернет устройство к заводским настройкам.

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