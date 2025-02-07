Современные смартфоны могут нагреваться в процессе работы, особенно при высокой нагрузке, однако могут быть и другие причины.

Если температура телефона регулярно поднимается слишком быстро и смартфон становится слишком горячим, это повод разобраться в причинах перегрева и устранить проблему.

Во время работы с ресурсоёмкими приложениями, такими как трехмерные игры, видеозапись или программы дополненной реальности, процессор и видеочип работают на пределе возможностей.

Это приводит не только к нагреву корпуса, но и к ускоренному разряду аккумулятора. Кроме того, значительную нагрузку создают модули связи — GPS, Wi‑Fi, Bluetooth и мобильный интернет, особенно в условиях слабого сигнала.

Ограничьте нагрузку на устройство. Во время долгих игровых сессий делайте перерывы, не запускайте сразу несколько тяжёлых приложений, отключайте модули связи, когда они не требуются.

Некоторые программы могут содержать ошибки или быть плохо оптимизированными, из-за чего процессор работает на повышенной мощности даже в фоновом режиме. В результате телефон перегревается без видимой причины.

Удалите ненужные приложения и проверьте, какие программы вызывают нагрев. Если перегрев начинается при запуске определённого приложения (не связанного с играми или видеоконтентом), попробуйте его удалить или заменить аналогом.

Не оставляйте телефон под солнцем и не накрывайте его плотными тканями. Используйте автоблокировку экрана, чтобы избежать случайного запуска приложений в кармане. Во время интенсивной работы снимайте чехол, если он препятствует отводу тепла.

Использование неоригинальных или повреждённых зарядных устройств может привести к перегреву аккумулятора. Также нагрев усиливается при одновременной зарядке и активном использовании смартфона, например при просмотре видео или играх.

Перезагрузите смартфон и проверьте, установлены ли последние обновления операционной системы. При необходимости очистите систему от лишних файлов. Если ничего не помогает, выполните сброс до заводских настроек, предварительно сохранив важные данные.

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