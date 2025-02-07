Некоторые владельцы смартфонов сталкиваются с ситуацией, когда устройство не распознаёт карту памяти, выводя сообщения «SD‑карта не работает» или «SD‑карта не поддерживается».

Перед тем как искать сложные причины, стоит проверить, правильно ли вставлена microSD. Иногда карта памяти недостаточно плотно зафиксирована в слоте, что мешает ее корректному распознаванию.

телефон, скриншот Ютуб

Иногда карта памяти не отображается в смартфоне из-за программного сбоя. В таком случае стоит попробовать отключить и подключить её через настройки устройства.

Для этого в меню «Настройки» перейдите в раздел «Хранилище и USB-накопители», найдите в списке карту microSD и нажмите на значок треугольника напротив её названия. Дождитесь, пока появится статус «Извлечено», затем снова выберите карту и нажмите «Подключить».

Если карта памяти использовалась в другом устройстве, её файловая система может быть несовместима с вашим смартфоном. В таком случае телефон предложит форматирование, так как не сможет прочитать данные с накопителя.

Перед тем как соглашаться на форматирование, убедитесь, что на карте нет важных файлов. При необходимости скопируйте их на компьютер или в облачное хранилище.

телефон, смартфон

Отформатировать microSD можно прямо в смартфоне: в разделе «Хранилище» найдите карту, вызовите дополнительное меню и выберите «Форматировать». Если система не позволяет это сделать, попробуйте выполнить процедуру на ПК, подключив карту через картридер. Для накопителей до 32 ГБ используйте формат FAT32, а для более объёмных карт — exFAT.

Некоторые смартфоны не поддерживают карты большого объёма, особенно если речь идёт о бюджетных моделях.

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