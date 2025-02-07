Перед тем как искать сложные причины, стоит проверить, правильно ли вставлена microSD. Иногда карта памяти недостаточно плотно зафиксирована в слоте, что мешает ее корректному распознаванию.

Иногда карта памяти не отображается в смартфоне из-за программного сбоя. В таком случае стоит попробовать отключить и подключить её через настройки устройства.

Для этого в меню «Настройки» перейдите в раздел «Хранилище и USB-накопители», найдите в списке карту microSD и нажмите на значок треугольника напротив её названия. Дождитесь, пока появится статус «Извлечено», затем снова выберите карту и нажмите «Подключить».

Если карта памяти использовалась в другом устройстве, её файловая система может быть несовместима с вашим смартфоном. В таком случае телефон предложит форматирование, так как не сможет прочитать данные с накопителя.

Перед тем как соглашаться на форматирование, убедитесь, что на карте нет важных файлов. При необходимости скопируйте их на компьютер или в облачное хранилище.

Отформатировать microSD можно прямо в смартфоне: в разделе «Хранилище» найдите карту, вызовите дополнительное меню и выберите «Форматировать». Если система не позволяет это сделать, попробуйте выполнить процедуру на ПК, подключив карту через картридер. Для накопителей до 32 ГБ используйте формат FAT32, а для более объёмных карт — exFAT.

Некоторые смартфоны не поддерживают карты большого объёма, особенно если речь идёт о бюджетных моделях.