Государственное бюро расследований (ГБР) инициировало процесс конфискации роскошных автомобилей, принадлежащих семье бывшего руководителя одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове.
Стоимость авто, по оценкам, составляет более 3,4 миллионов гривен, сообщила прессслужба ДБР.
Согласно информации, родственники эксчельника ТЦК обладают люксовыми транспортными средствами. Они оформлены на тещу должностного лица.
В начале 2024 года ДБР начало досудебное расследование по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины относительно вероятного недекларирования имущества жены бывшего руководителя ТЦК, работающей в правоохранительных органах.
В ходе следствия было установлено, что семья эксчиновника пользовалась двумя новыми автомобилями класса люкс, не имеющими официального подтверждения доходов для их получения. Однако есть доказательства, что родственники имеют доступ к этим активам.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась к Высшему антикоррупционному суду с иском, в котором просят признать эти активы необоснованными и передать их в собственность государства.
Также Politeka писала о том, что должностному лицу воинской части грозит тюрьма, из-за его невнимательности. Нацполицией был подан обвинительный акт в суд, и в настоящее время подозреваемый находится под стражей.