Семья эксчиновника пользовалась двумя новыми автомобилями класса люкс, не имеющими официального подтверждения доходов для их получения.

Государственное бюро расследований (ГБР) инициировало процесс конфискации роскошных автомобилей, принадлежащих семье бывшего руководителя одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове.

Стоимость авто, по оценкам, составляет более 3,4 миллионов гривен, сообщила прессслужба ДБР.

Согласно информации, родственники эксчельника ТЦК обладают люксовыми транспортными средствами. Они оформлены на тещу должностного лица.

В начале 2024 года ДБР начало досудебное расследование по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины относительно вероятного недекларирования имущества жены бывшего руководителя ТЦК, работающей в правоохранительных органах.

В ходе следствия было установлено, что семья эксчиновника пользовалась двумя новыми автомобилями класса люкс, не имеющими официального подтверждения доходов для их получения. Однако есть доказательства, что родственники имеют доступ к этим активам.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась к Высшему антикоррупционному суду с иском, в котором просят признать эти активы необоснованными и передать их в собственность государства.

Также Politeka писала о том, что должностному лицу воинской части грозит тюрьма, из-за его невнимательности. Нацполицией был подан обвинительный акт в суд, и в настоящее время подозреваемый находится под стражей.