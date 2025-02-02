Нацполіцією було подано обвинувальний акт до суду, і наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією та Службою безпеки України повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одеської області.

Подробиці повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань. Йому інкримінується привласнення 2,3 млн грн, які були депоновані для виплат родинам зниклих безвісти бійців.

Виявилося, що протягом року бухгалтер зазначав у документації для виплат номер рахунку своєї знайомої, замість того, щоб перераховувати кошти на рахунки військових. Його керівник не перевіряв ці дані і підписував документи на переказ коштів.

Завдяки цьому шахрайству, бухгалтер незаконно отримав 2,3 млн грн, які повинні були бути виплачені військовослужбовцям.

Нацполіцією було подано обвинувальний акт до суду, і наразі підозрюваний перебуває під вартою. Крім того, подано цивільний позов на відшкодування збитків.

ДБР також повідомило про підозру начальнику фінансово-економічної служби у недбалому ставленні до службових обов'язків (ч. 4 ст. 425 КК України), що може тягнути за собою покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура в оборонній сфері Південного регіону.

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