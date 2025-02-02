Нацполицией был подан обвинительный акт в суд, и в настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины сообщили о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области.

Подробности сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Ему инкриминируется присвоение 2,3 млн грн, которые были депонированы для выплат семьям пропавших без вести бойцов.

Оказалось, что в течение года бухгалтер отмечал в документации для выплат номер счета своей знакомой вместо того, чтобы перечислять средства на счета военных. Его руководитель не проверял эти данные и подписывал документы на перевод средств.

Благодаря этому мошенничеству бухгалтер незаконно получил 2,3 млн грн, которые должны были быть выплачены военнослужащим.

Нацполицией был подан обвинительный акт в суд, и в настоящее время подозреваемый находится под стражей. Кроме того, подан гражданский иск на возмещение ущерба.

ГБР также сообщило о подозрении начальнику финансово-экономической службы в халатном отношении к служебным обязанностям (ч. 4 ст. 425 УК Украины), что может влечь за собой наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура по оборонной сфере Южного региона.

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