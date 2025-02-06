Получение денег на банковскую карту от незнакомца – ситуация, с которой может столкнуться каждый.

Как правильно реагировать на такое, чтобы не попасть в ловушку мошенников, рассказали на сайте Новости.LIVE .

Как действуют аферисты

Мошенники часто используют схему с ошибочным переводом. Они могут случайно перевести деньги на чужой счет и попросить вернуть их. Люди, не желая использовать чужие деньги, традиционно соглашаются. Но аферисты предоставляют другую карту для возврата средств, являющихся сигналом. Это может быть частью схемы, где человек будет оплачивать товар, которым потом будут пользоваться мошенники.

Что нельзя делать при получении ошибочного перевода

Не соглашайтесь на возврат средств. Если отправитель обратился к вам с такой просьбой, лучше удержаться.

Не снимайте готовку. Снятие средств может привести к обвинению в воровстве.

Не поддавайтесь на манипуляции. Лучше всего обратиться в банк и сообщить об ошибочном переводе.

Правильная реакция

Эффективнее всего — сообщить банку об ошибочном переводе, чтобы выяснить, кто является отправителем, и подать запрос на операцию отмены. Это может занять время, но поможет защитить ваши деньги и личные данные. Если вы подозреваете мошенничество, заблокируйте карту, чтобы избежать дальнейших проблем.

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