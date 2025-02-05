Вы можете вовремя обнаружить, что телефон заражен вирусом, обратив внимание на некоторые детали.

Как отмечают специалисты по кибербезопасности, одним из первых сигналов, что на вашем устройстве может быть вирус, является резкое увеличение использования мобильного интернета. Вредоносное ПО часто работает в фоновом режиме, передавая конфиденциальную информацию посторонним лицам. Проверить это можно в настройках Android и iPhone, где отображается использование данных. Если вы заметили непонятный рост трафика, следует насторожиться.

Неожиданное появление рекламы, особенно когда браузер не запущен, является еще одним явным симптомом. Это может являться признаком рекламного вируса, который пытается монетизировать активность пользователя путем навязывания рекламы. Кроме того, если ваш смартфон теряет более половины заряда за ночь, это может свидетельствовать об активности вирусных процессов в фоновом режиме. Такие приложения постоянно используют ресурсы устройства.

Вирус также может вызвать системные сбои, когда приложения начинают зависать или закрываться без уведомления. Частые перезагрузки устройства без вашего участия также могут являться признаком заражения. Если ваш телефон работает медленно, ощущается перегрев или чрезмерная нагрузка, это может быть следствием вирусной активности. Особенно это касается новых устройств.

Специалисты также объявляют, что сейчас многие вирусы способны самостоятельно загружать дополнительные программы без вашего согласия. Проверьте разрешения этих программ и обратите внимание на доступ к контактам, файлам или микрофону. Если вы заметили хотя бы несколько этих признаков, эксперты по кибербезопасности советуют создать резервную копию всех данных и выполнить сброс до заводских настроек, чтобы полностью очистить устройство от вредоносного ПО.

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