Сырники – это любимое блюдо многих, и для детей они тоже становятся настоящим удовольствием, если знать несколько секретов приготовления.

Сырники в форме шаров станут идеальным вариантом для завтрака или перекуса и понравятся всей семье.

Уникальным рецептом на своем Ютуб-канале поделилась победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Для приготовления этих творожников вам понадобится: 500 г жирного творога, 1 яйцо, 1 ложка манки, 1 ст. л. сахара или меда, 1 горстка ягод. Для панировки: мука, 2 яйца, панировочные сухари.

Приготовление сырников начинается с подготовки сыра. Если ваш сыр влажный, обязательно хорошо отожмите его, чтобы масса не была слишком жидкой. Затем перетирайте творог через сито или перебивайте в блендере до гладкости. Это сделает консистенцию творожников более однородной и нежной. К полученному сыру добавляйте яйцо и мед (или по вкусу сахар), хорошо перемешайте.

Следующим шагом будет добавление муки. Не следует забывать, что масса не должна быть слишком жидкой или липкой. Если она выглядит слишком мягкой, можно добавить чуть больше муки. Далее формируем из готовой массы маленькие шарики, обваливаем их в муке, затем – в взбитое яйцо и панируем в сухарях. Благодаря этим сухарям сырники получатся с хрустящей корочкой, которая не рассыпается во время жарки.

Теперь разогреваем растительное масло на сковороде или в глубокой кастрюле. Она должна быть нагрета до температуры 150-160 градусов, чтобы сырники быстро и равномерно обжаривались, но не подгорали. Жарим сырники до золотистого цвета по бокам. Не забывайте, что при жарке творожники должны иметь достаточно места в кастрюле или сковороде, чтобы не соприкасаться друг с другом. Если их много, лучше жарить небольшими порциями. Готовые сырники вынимаем на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.

Теперь можно подавать на стол. Чтобы сделать блюдо еще более вкусным и интересным для детей, вы можете добавить различные ягоды — малину, чернику или смородину.

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