Омлет любят есть на завтрак во многих странах мира, однако мало кто из нас смаковал это блюдо по традиционному рецепту французов.

Французский омлет – это настоящее кулинарное наслаждение, которое вы сможете приготовить дома, добавив в него свои любимые ингредиенты.

Уникальным рецептом на своем Ютуб-канале поделилась победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Чтобы приготовить французский омлет, вам понадобятся следующие составляющие: 3 свежих куриных яйца, 50 мл молока, соль, перец, немного лимонного сока (будет прекрасно), горсть черемши, чайная ложка сливочного масла, столовая ложка растительного масла, свежий сыр – фета, моцарелла.

Первое, что стоит отметить – французский омлет нужно готовить на газовой плите, а не на электрической. Начните с того, что хорошо разогрейте сковороду, на которой будете готовить омлет. Важно, чтобы сковорода имела диаметр 20 см для трех яиц. Если вы готовите омлет на большее количество яиц, используйте большую сковороду или разделите омлет на две порции.

В разогретую сковороду влейте немного растительного масла и добавьте кусочек сливочного масла. Как только масло начнет шкварчать, это сигнал, что сковорода готова для омлета. С помощью венчика или вилки хорошо взбейте яйца с молоком. В эту смесь можно добавить щепотку соли и молотого черного перца по вкусу. Важно, чтобы смесь была хорошо перемешана, но не слишком пенная.

Теперь перелейте яйца в горячую сковороду. Готовить омлет нужно на большом огне, постоянно помешивая смесь. Это позволит омлету быть рыхлым и воздушным, а также не даст ему подгореть. Как только часть омлета начнет вскакивать, убавьте огонь и продолжайте готовить до желаемого состояния. Идеальный французский омлет должен быть слегка редким внутри, а снаружи – золотистым и мягким.

Для приготовления черемши разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте его на среднем огне, добавляя немного соли. Черемша придаст омлету особый аромат и приятную остроту. Также не забудьте о добавлении сыра в омлет.

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