Магазины в Украине предлагают разные цены на кофе и сливки.

Стоимость популярных продуктов в феврале претерпела изменения: если цена на растворимый кофе осталась стабильной, то сливки несколько подорожали.

Согласно данным портала Минфин, средняя цена 210-граммовой банки Nescafe Gold не изменилась по сравнению с январем и составляет 389,80 грн.

Однако в разных торговых сетях цены существенно отличаются: в Auchan этот продукт можно приобрести за 359,40 грн., тогда как в Мегамаркете он стоит 420,20 грн.

В то же время сливки "Простоквашино" 10% (200 мл) подорожали – с 31,48 грн до 31,66 грн.

В целом ценовая динамика свидетельствует, что покупатели могут найти выгодные предложения, если анализировать рынок и сравнивать стоимость в разных супермаркетах. Это особенно важно в условиях экономической нестабильности, когда рост цены становится ощутимым для семейного бюджета.

Также Politeka писала о том, что в Украине может не быть картошки. Урожаю угрожают несколько факторов.

Изменения климата могут поставить под угрозу выращивание картофеля, поскольку его корни нуждаются в большей температуре. На юге Украины уже возникают проблемы с выращиванием этой культуры, что заставляет менять время посадки или технологии.

Также под угрозой могут оказаться огурцы и капуста, потребляющие большое количество влаги. С дефицитом воды в почве их выращивание становится сложным.

Последние новости Украины:

Стоимость важных продуктов перечислят: названы товары, цена которых изменится.

Цены на продукты в Украине в 2025 году однозначно изменятся: названы продукты, наиболее подорожающие.

Цены будут расти и в 2025 году: в НБУ предупредили, сколько будет продолжаться удар по кошелькам украинцев.