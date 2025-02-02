В Україні цього року аномально тепла зима, що може негативно вплинути на агропромисловість.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в інтерв'ю Главкому.

Як війна впливає на клімат

Згідно з дослідженнями Міндовкілля, викиди парникових газів за час війни збільшилися, і в атмосферу потрапило додатково 180 мільйонів тонн вуглецю, що рівнозначно викидам Мальти за 80 років.

Чи є в Україні кліматична зима?

Балабух спростувала підтвердження про наступ кліматичної зими в Києві, зазначивши, що, хоч зима і була коротшою, вона все ж мала місце. Скорочення тривалості зимового періоду — результат глобальних кліматичних змін.

Вплив клімату на сільське господарство

Зі зміною клімату в Україні збільшується вегетативний період рослин, що дозволяє отримати третій урожай. Окрім цього, північні регіони тепер можуть вирощувати культури, такі як кукурудза і соняшник, завдяки більш сприятливим умовам.

Полісся стало новим "олійно-зерновим поясом" України, де достатньо тепла та волого. Однак іншим фактором залишаються опади, яких інколи не вистачає.

Загроза для традиційних культур

Зміни клімату можуть поставити під загрозу вирощування картоплі, оскільки її корінь потребує більшої температури. На півдні України вже виникають проблеми з вирощуванням цієї культури, що змушує змінювати час посадки чи технології.

Також під загрозою можуть опинитися огірки та капуста, які споживають велику кількість вологи. З дефіцитом води в ґрунті їхнє вирощування стає складним.

Останні новини України:

Вартість важливих продуктів перерахують: названо товари, ціна яких зміниться.

Ціни на продукти в Україні у 2025 році однозначно зміняться: названо продукти, які найбільше подорожчають.

Ціни зростатимуть й у 2025 році: в НБУ попередили, скільки триватиме удар по гаманцях українців.