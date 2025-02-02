В Украине в этом году аномально тёплая зима, что может негативно повлиять на агропромышленность .

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в интервью Главкому .

Как война влияет на климат

Согласно исследованиям Минсреды, выбросы парниковых газов за время войны увеличились, и в атмосферу попало дополнительно 180 миллионов тонн углерода, что равнозначно выбросам Мальты за 80 лет.

Есть ли в Украине климатическая зима?

Балабух опровергла подтверждение о наступлении климатической зимы в Киеве, отметив, что, хоть зима и была короче, она все же имела место. Сокращение продолжительности зимнего периода – результат глобальных климатических изменений.

Влияние климата на сельское хозяйство

С изменением климата в Украине увеличивается вегетативный период растений, что позволяет получить третий урожай. Кроме того, северные регионы теперь могут выращивать культуры, такие как кукуруза и подсолнечник, благодаря более благоприятным условиям.

Полесье стало новым "маслично-зерновым поясом" Украины, где достаточно тепла и влажно. Однако другим фактором остаются осадки, которых иногда не хватает.

Угроза для традиционных культур

Изменения климата могут поставить под угрозу выращивание картофеля, поскольку его корни нуждаются в большей температуре.

Также под угрозой могут оказаться огурцы и капуста, потребляющие большое количество влаги. С дефицитом воды в почве их выращивание становится сложным.

Последние новости Украины:

Стоимость важных продуктов перечислят: названы товары, цена которых изменится.

Цены на продукты в Украине в 2025 году однозначно изменятся: названы продукты, наиболее подорожающие.

Цены будут расти и в 2025 году: в НБУ предупредили, сколько будет продолжаться удар по кошелькам украинцев.