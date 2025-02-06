Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" нашел идеальную пропорцию, благодаря которой сладкая колбаска из печенья получается максимально нежной и вкусной.

Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился собственным рецептом сладкой колбаски из печенья, которую все обожали в детстве.

По этому рецепту сладкая колбаска получается невероятно нежной и имеет приятный сливочно-шоколадный вкус, а готовится она достаточно просто, так что справится даже ребенок.

Чтобы приготовить максимально вкусную и нежную сладкую колбаску, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует следующие ингредиенты:

250 г галетного печенья

150 г сгущенки

150 г сливок

100 г черного шоколада

80 г сливочного масла

20 г какао-порошка

80 г смеси орехов

Печенье судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво измельчает руками, но не совсем до состояния крошки, а так, чтобы оставались кусочки. Орехи для приготовления сладкой колбаски должны быть жареными, измельчаем их ножом.

Мягкое сливочное масло, сгущенку, сливки, шоколад и какао-порошок прогреваем вместе и размешиваем до однородной консистенции. К измельченному печенью "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет орешки, заливает сливочно-шоколадной массой и хорошо перемешивает.

Сладкую смесь судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает на пищевую пленку и заворачивает в форме колбаски. Для стабилизации отправляем сладкую колбаску в холодильник минимум на 5 часов. После этого раскатываем ее и по желанию присыпаем сахарной пудрой.

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