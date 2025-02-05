Украинцам рассказали, как можно получить справку по ТЦК об отсрочке во время мобилизации в Украине.

Министерство обороны Украины сообщило об очередном нововведении для военнообязанных, узнайте, как получить справку из ТЦК об отсрочке .

Оформить справку ТЦК об отсрочке от мобилизации в Украине можно через резерв+, не посещая территориальные центры комплектования.

Сейчас функция, чтобы получить справку из ТЦК об отсрочке, доступна для таких категорий:

Людям с инвалидностью, то есть те, у кого есть действительное пенсионное удостоверение – они могут получить отсрочку на год или до истечения срока его действия.

Студенты, аспиранты и докторанты тоже могут получить справку об отсрочке во время обучения в рамках получения образовательной степени – бакалавр, магистр, PhD.

Студенты могут получить справку об отсрочке до завершения мобилизации в Украине.

Известно, что ожидается расширение категорий, в частности речь идет о многодетных семьях, воспитывающих троих и более детей.

Чтобы получить справку из ТЦК об отсрочке, нужно загрузить или обновить приложение Резерв+ в PlayMarket или AppStore и авторизироваться в системе.

В меню выберите значок с тремя точками внизу экрана, нажмите пункт «Подать запрос на отсрочку».

Ответить на вопросы системы и подтвердить данные.

Впоследствии заявка будет проработана и статус отсрочки отразится в электронном военном учете.

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