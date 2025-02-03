Мобілізація в Україні триває, стало відомо, хто втратить відстрочку після 28 лютого.

Так, 1 грудня 2024 року в Україні почали діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації, столо відомо, хто втратить відстрочку після 28 лютого.

У громадян, що були були заброньовані під час мобілізації в Україні за старими правилами, бронювання закінчується 28 лютого 2025 року.

Ддо 28 лютого 2025 року в Україні діятиме бронювання від мобілізації, що було видано за "старими" правилами.

Починаючи з 1 березня вступлять у дію нові правила мобілізації в Україні.

Член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський пояснив, що до 28 лютого підприємства мають підтвердити критичність за новою процедурою.

Після 28 лютого буде перебронювання, підприємства мають вирішити питання зараз, або буде зняття відстрочок під час мобілізаціяї в Україні.

Як повідомив директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки Сергія Сметанко, в Україні зараз нараховується близько 20 тисяч "критичних" підприємств.

Весною під чам мобілізації в Україні цих підприємств стане менше на "незначну кількість".

"Я не думаю, що нова система бронювання спричинить суттєві зміни в переліку підприємств, які були критичними. Так, хтось через невідповідність критеріїв відсіється, а хтось навпаки може детінізуватись і бронювати працівників, — додав Кисилевський.

Джерело: telegraf.

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