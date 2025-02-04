Первая неделя февраля в Украине принесет резкое изменение погоды; страну покроют морозы, а во многих регионах пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

В период с 3 по 9 февраля ожидаются также туман и гололед , что усложнит ситуацию на дорогах.

Согласно прогнозам Meteoprog, в понедельник, 3 февраля, в западных, центральных и южных областях ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В Одесской области и Крыму ожидается дождь. Днем погода будет нестабильной с мокрым снегом и дождем в южной части страны и на Донбассе. На севере и центре страны возможны небольшие снегопады. В некоторых местах также прогнозируется туман и гололедица.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 °С, днем ​​от -1 до +4 °С. В Карпатах ночью будет холоднее - до -8 °С, днем ​​температура будет держаться на уровне 0...-5 °С.

Во вторник, 4 февраля, небольшой мокрый снег будет идти по большинству регионов Украины, а на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6°С, днем ​​от -3 до +2°С. В Карпатах ожидается еще холоднее - ночью -5...-10°С, днем ​​-2...-7°С.

В среду, 5 февраля, в Карпатах и ​​на востоке, севере и местами в Крыму будет идти небольшой снег или мокрый снег. В других регионах осадков не ожидается, однако на дорогах снова будет гололедица. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Температура ночью опустится до -3…-8 °С, а днем ​​будет варьироваться от -3 до +2 °С.

В четверг, 6 февраля, снег возможен на севере, а днем ​​- в западных и восточных областях. Температура ночью составит -2…-7°С, днем ​​от -2 до +3°С. В Карпатах ночью прогнозируется до -11°С, днем ​​от -1 до -6°С.

В пятницу, 7 февраля, на западе и востоке страны снова могут идти небольшие снегопады, на дорогах гололедица. Ветер будет восточный, юго-восточный, до 8 м/с. Температура ночью от -3 до -8 °С, днем ​​- от -1 до +4 °С.

В субботу, 8 февраля, ожидается более сухая погода. Лишь ночью и утром в западных и северных регионах возможен небольшой снег. Ветер будет восточный, с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-6°С, днем ​​от -1 до +4°С.

В воскресенье, 9 февраля, Украина переживет сухую и комфортную погоду с переменной облачностью, хотя в Крыму и Одесской области будет немного теплее, до +5 °С днем.

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