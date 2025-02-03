Середня температура повітря в Україні в лютому 2025 року коливатиметься в межах від -3 до +2 градусів.
Про це йдеться в офіційному прогнозі, опублікованому на сайті Укргідрометцентру.
Ці показники перевищують кліматичну норму на 1,5-2 градуси.
Таким чином, лютий стане теплішим за січень, в якому чекали температуру від -3 до 0 градусів, та грудень (коли очікували від -4 до +2 градусів).
Опади нижче норми
Синоптики прогнозують, що в лютому місяці кількість опадів складе 25-65 мм, що є нижчим за звичайні показники.
Кліматичні особливості лютого
За багаторічними спостереженнями середня температура повітря у лютому становитиме від -5 до 0 градусів, а на півдні Одещини, в Криму та Закарпатті - від +1 до +4 градусів.
Екстремальні температури, зафіксовані в Україні в цьому місяці, сягають абсолютного мінімуму в -24…-39 градусів, а в окремих південних регіонах та Криму - до -15…-23 градусів. Водночас максимальна температура становить +12…+20 градусів тепла, в Криму та деяких західних – до +24 градусів, а в Карпатах – до +11 градусів.
Місячна норма опадів у лютому постійно варіюється від 22 до 67 мм, тоді як у Карпатах цей показник сягає 74-108 мм.
Лютий 2025 року, як очікується, підтвердить тенденцію на поступове потепління зими в Україні.
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