Норма осадков в феврале постоянно варьируется от 22 до 67 мм, в то время как в Карпатах этот показатель достигает 74-108 мм.

Средняя температура воздуха в Украине в феврале 2025 года будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Об этом говорится в официальном прогнозе, опубликованном на сайте Укргидрометцентра.

Эти характеристики превосходят климатическую норму на 1,5-2 градуса.

Таким образом, февраль станет теплее января, в котором ждали температуру от -3 до 0 градусов, и декабрь (когда ожидали от -4 до +2 градусов).

Осадки ниже нормы

Синоптики прогнозируют, что в феврале количество осадков составит 25-65 мм, что ниже обычных показателей.

Климатические особенности февраля

По многолетним наблюдениям средняя температура воздуха в феврале составит от -5 до 0 градусов, а на юге Одесщины, Крыма и Закарпатья - от +1 до +4 градусов.

Экстремальные температуры, зафиксированные в Украине в этом месяце, достигают абсолютного минимума в -24...-39 градусов, а в отдельных южных регионах и Крыму - до -15...-23 градусов. В то же время, максимальная температура составляет +12…+20 градусов тепла, в Крыму и некоторых западных – до +24 градусов, а в Карпатах – до +11 градусов.

Месячная норма осадков в феврале постоянно варьируется от 22 до 67 мм, в то время как в Карпатах этот показатель достигает 74-108 мм.

Февраль 2025 года, как ожидается, подтвердит тенденцию постепенного потепления зимы в Украине.

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