Участник кулинарного шоу "Мастер Шеф" предложил украинцам улучшенный рецепт сырников для завтрака и вкусного соуса к ним.

Участник тринадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Артем Горбенко показал, как приготовить невероятно вкусные и нежные сырники "Три молока".

"Идеальный вариант для завтрака, который точно понравится каждому", – подчеркнул участник "Мастер Шеф".

Для приготовления идеальных сырников участник "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

творог рассыпчатый 5% - 330 г

творог прессованный 5% – 180 г

яйца – 2 шт.

сахар – зависит от того, будете ли готовить соус, если да, то можно вообще без сахара, если нет, то добавьте примерно 60 г

мука – 90-100 г

Для соуса "Три Молока" нам понадобится:

сметана – 80 г

сгущенка – 60 г

вареная сгущенка – 70 г

Два вида творога участник "Мастер Шеф" через марлю отжимает от лишней жидкости, а затем перетирает вилкой до однородности.

К творогу добавляем яйца, сахар и перемешиваем. Постепенно добавляем муку и замешиваем творожное тесто до однородности. Из творожной массы формируем колбаску, нарезаем ее на одинаковые кусочки и формируем сырники.

"Совет: Не забивайте сырники мукой, чтобы они остались нежными и мягкими", – объяснил участник "Мастер Шеф".

Обжариваем сырники на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до золотистости с обеих сторон, а затем перекладываем на противень и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут.

Чтобы приготовить соус "Три молока", просто смешиваем три вида молока и взбиваем до однородности венчиком или миксером.

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