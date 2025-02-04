Смартфон может неожиданно перезагружаться либо периодически, либо входить в бесконечный цикл перезагрузки, поэтому лучше заранее знать, в чем проблема.

Сбой может возникнуть из-за багов в установленных приложениях, ошибках в обновлении телефона, из-за новых вирусов и даже переполненной памяти.

Некорректная работа программы или конфликт между несколькими установленными приложениями способны вызвать перезагрузку. В таком случае стоит попробовать полную перезагрузку устройства.

Если это не помогает, на Android можно запустить безопасный режим, при котором сторонние приложения не работают. Если в таком режиме телефон функционирует без сбоев, вероятнее всего, причина кроется в одной из установленных программ. Удаление недавно загруженных приложений может помочь определить, какое из них вызывает проблему.

Переполнение памяти устройства также способно привести к нестабильной работе, в том числе и к перезагрузкам. Если на накопителе не остается свободного места, смартфон начинает работать медленнее, а система может давать сбои. Очистка памяти, удаление ненужных файлов и приложений, а также освобождение места в хранилище мессенджеров и социальных сетей могут исправить ситуацию.

Если система загружается, стоит попробовать обновить её вручную, подключившись к надежной сети Wi-Fi. В случае если телефон зависает в циклической перезагрузке, может понадобиться сброс до заводских настроек. При этом важно учитывать, что все данные с устройства будут удалены.

Перегрев смартфона во время интенсивного использования, зарядки или работы с ресурсоемкими приложениями приводит к автоматическим перезагрузкам в целях защиты.

Иногда причиной сбоев становится неисправность карты памяти или сим-карты. Изношенный или поврежденный аккумулятор также способен провоцировать самопроизвольные перезагрузки.

Это может быть связано как с естественным износом батареи, так и с использованием неоригинальных зарядных устройств.

Попадание влаги в корпус устройства может привести к нестабильной работе и бесконечным перезагрузкам. Если смартфон недавно намок, стоит выключить его, извлечь сим-карту, флешку и аккумулятор (если это возможно), а затем тщательно просушить.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить телефон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключение света: в ДТЭК назвали единственное условие.