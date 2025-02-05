Чтобы избавиться от надоедливых звонков из незнакомых номеров, для Android и iOS есть простые способы решения проблемы, и вам не придется устанавливать какие-либо дополнительные программы.

Если вас беспокоят навязчивые звонки из неизвестных номеров, за которыми скрываются мошенники и спам, то эту проблему можно просто и быстро решить.

Для пользователей iPhone доступна функция "Заглушение неизвестных". Для этого в настройках открываем пункт "Телефон" и включаем нужную функцию. Благодаря этому вы не будете получать вызовы из неизвестных номеров, они будут автоматически пересылаться в голосовую почту, и вы будете только получать информацию о вызове в списке недавних.

При этом, используя функцию "Заглушение неизвестных", вы сможете по-прежнему получать входящие вызовы от людей в ваших контактах, а также с номеров недавних исходящих вызовов и предложений Siri.

Функция "Заглушение неизвестных" работает только начиная с 13 версии iOS, а если у вас более старая версия, то для блокировки звонков с неизвестных номеров есть другой способ. В настройках нужно включить режим "Не беспокоить", который будет блокировать любые входящие вызовы, но если вы добавите все свои контакты в "Избранное" и в меню "Допуск вызовов" выберите "От избранных", то вы сможете дальше получать звонки от своих контактов, а незнакомые номера вас больше не побеспокоят.

Если вы пользователь смартфона на Android, то вы также легко и быстро можете избавиться от надоедливых звонков. Для этого в стандартном приложении Телефон открываем настройки, переходим в раздел "Заблокированные номера" и включаем функцию блокировки звонков с неизвестных номеров.

Последние новости Украины:

Что делать, если телефон сам начал перезагружаться: причины и способы решения.

Как найти потерянный телефон: полезные советы и современные лайфхаки.

Как запретить iPhone и Android следить за вами: действенные советы от специалистов.