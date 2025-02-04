WhatsApp входит в список самых популярных мессенджеров мира и Украины в частности, и, если не соблюдать правила безопасности, его пользователи могут стать жертвами взлома.

Во-первых, обязательно включите двухэтапную проверку – это дополнительная защита вашей учетной записи WhatsApp, которая предполагает, что для нового входа в свой аккаунт вам нужно будет ввести не только код регистрации из SMS или телефонного звонка, но и шестизначный PIN-код, который вы Вы можете придумать и установить самостоятельно.

Обязательно добавьте свою электронную почту, чтобы потом, если вы забудете PIN-код, вы могли без проблем восстановить доступ. Важно: никому не сообщайте свой PIN-код и код регистрации из SMS или телефонного вызова.

Кроме того, специалисты советуют регулярно проверять подключенные устройства, чтобы убедиться, что в ваш WhatsApp-аккаунт никто не зашел с других устройств. Для этого в настройках выберите пункт "Подключенные устройства" и, если обнаружите неизвестные для вас устройства, нажмите на них и выберите "Выйти".

Также стоит позаботиться о том, чтобы у злоумышленников не было физического доступа к вашим данным на смартфоне, в частности WhatsApp, поэтому установите надежный пароль, чтобы без вашего разрешения никто не мог разблокировать телефон.

Также важно: никогда не нажимайте на любые ссылки, если вам приходят неожиданные письма по сбросу PIN-кода для двухэтапной проверки и кода регистрации, потому что, скорее всего, кто-то пытается получить доступ к вашему аккауту в WhatsApp.

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