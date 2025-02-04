Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился простым рецептом медовика, коржи для которого не нужно выпекать в духовке, а можно с легкостью приготовить на сковороде.

Известный шеф-повар, ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный торт "Медовик" без духовки.

Торт по этому рецепту получается не менее вкусным, чем классический, но готовится необычным и очень удобным способом.

Для коржей на торт диаметром примерно 21 см судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал:

150 г меда

0,5 ч.л. соды

80 г сливочного масла

100 сахара

110 г яиц

500-600 г муки

Для крема на медовик нам понадобятся следующие ингредиенты:

700 г жирной сметаны

350 г жирных сливок

150 г сахарной пудры

немного лимонного сока

Мед судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво наливает в кастрюльку и прогревает на небольшом огне до яркого карамельного цвета и пузырьков. Затем добавляем соду и хорошо перемешиваем. Затем добавляем муку и еще раз перемешиваем. Медовую смесь переливаем в миску и даем немного остыть.

Яйца с сахаром судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сбивает до однородности, затем постепенно добавляет их к теплой медовой массе и перемешивает. В конце добавляем муку и замешиваем, чтобы получилось мягкое тесто.

Готовое медовое тесто делим на части, раскатываем, вырезаем по размеру сковороды и выпекаем на сковороде до золотистости с обеих сторон.

Для крема взбиваем жирную сметану со сливками и сахарной пудрой. Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также добавляет немного лимонного сока и перемешивает. Собираем медовик, смазывая коржи кремом.

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