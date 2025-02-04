Известный шеф-повар, ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный торт "Медовик" без духовки.

Торт по этому рецепту получается не менее вкусным, чем классический, но готовится необычным и очень удобным способом.

Для коржей на торт диаметром примерно 21 см судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал:

  • 150 г меда
  • 0,5 ч.л. соды
  • 80 г сливочного масла
  • 100 сахара
  • 110 г яиц
  • 500-600 г муки

Для крема на медовик нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 700 г жирной сметаны
  • 350 г жирных сливок
  • 150 г сахарной пудры
  • немного лимонного сока

Эктор Хименес-Браво

Мед судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво наливает в кастрюльку и прогревает на небольшом огне до яркого карамельного цвета и пузырьков. Затем добавляем соду и хорошо перемешиваем. Затем добавляем муку и еще раз перемешиваем. Медовую смесь переливаем в миску и даем немного остыть.

Яйца с сахаром судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сбивает до однородности, затем постепенно добавляет их к теплой медовой массе и перемешивает. В конце добавляем муку и замешиваем, чтобы получилось мягкое тесто.

Эктор Хименес-Браво

Готовое медовое тесто делим на части, раскатываем, вырезаем по размеру сковороды и выпекаем на сковороде до золотистости с обеих сторон.

Для крема взбиваем жирную сметану со сливками и сахарной пудрой. Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также добавляет немного лимонного сока и перемешивает. Собираем медовик, смазывая коржи кремом.

Последние новости Украины:

Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.

Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.

Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".