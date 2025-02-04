Известный шеф-повар, ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный торт "Медовик" без духовки.
Торт по этому рецепту получается не менее вкусным, чем классический, но готовится необычным и очень удобным способом.
Для коржей на торт диаметром примерно 21 см судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал:
- 150 г меда
- 0,5 ч.л. соды
- 80 г сливочного масла
- 100 сахара
- 110 г яиц
- 500-600 г муки
Для крема на медовик нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 700 г жирной сметаны
- 350 г жирных сливок
- 150 г сахарной пудры
- немного лимонного сока
Мед судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво наливает в кастрюльку и прогревает на небольшом огне до яркого карамельного цвета и пузырьков. Затем добавляем соду и хорошо перемешиваем. Затем добавляем муку и еще раз перемешиваем. Медовую смесь переливаем в миску и даем немного остыть.
Яйца с сахаром судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сбивает до однородности, затем постепенно добавляет их к теплой медовой массе и перемешивает. В конце добавляем муку и замешиваем, чтобы получилось мягкое тесто.
Готовое медовое тесто делим на части, раскатываем, вырезаем по размеру сковороды и выпекаем на сковороде до золотистости с обеих сторон.
Для крема взбиваем жирную сметану со сливками и сахарной пудрой. Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также добавляет немного лимонного сока и перемешивает. Собираем медовик, смазывая коржи кремом.
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