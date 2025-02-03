Если ваш смартфон начал глючить и работать очень медленно, не спешите покупать новый, можно попытаться устранить эту проблему.

Есть некоторые скрытые функции, которые работают в фоновом режиме, не приносят вам пользы и негативно влияют на производительность смарфона.

Во-первых, в настройках смартфона проверьте, какие приложения имеют разрешение на фоновое обновление, и выключите синхронизацию лишних приложений. Соцсети, почта, облачные сервисы в фоновом режиме постоянно нагружают процессор, поэтому телефон быстрее разряжается и работает гораздо медленнее.

Кроме того, иногда, это особенно касается смартфонов на Android, от производителя на устройстве есть куча ненужных установленных приложений, которыми вы не пользуетесь, но они все равно занимают память, а иногда также фоново работают. Поэтому при возможности такие приложения лучше удалить или, если система не позволяет, просто отключить их.

Также для того, чтобы улучшить работу смартфона, рекомендуется отключить отслеживание вашего местоположения через GPS. Включайте эту функцию только в том случае, если она необходима, иначе она тормозит работу устройства и разряжает аккумулятор.

Также на снижение производительности смартфона, особенно достаточно старого, может влиять автоматическое обновление приложений. Чтобы ускорить работу телефона, эту функцию лучше выключить и устанавливать обновления вручную.

Кроме того, на старых моделях смартфонов лучше выключить эффекты анимации интерфейса, они хоть и смотрятся приятно, но также тормозят устройство.

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