Сейчас существует множество угроз и способов, которыми мошенникам удается залезть в чужой смартфон, в частности в учетную запись в Viber.

Стандартно для того, чтобы зайти в свой Viber-аккаунт заново или с нового устройства, вам нужно ввести код из SMS, приходящий на ваш мобильный номер, но это не очень безопасно.

Проблема в том, что если вы потеряете свою SIM-карту, или мошенники смогут ее дублировать, или перехватят SMS, то ваша учетная запись в Viber оказывается под угрозой.

Чтобы злоумышленники не могли зайти в ваш Viber с целью украсть персональную информацию или писать сообщения от вашего имени, нужно обязательно настроить двухфакторную аутентификацию, суть которой в том, что для входа в аккаунт вам нужно будет ввести не только код, который придет в SMS, но и PIN-код, который вы можете придумать самостоятельно. Таким образом, вы гарантируете себе двойную безопасность.

Настроить двухфакторную аутентификацию в Viber очень просто, и это делается буквально в несколько шагов. В приложении Viber выбираем меню "Дополнительно", переходим в "Параметры" и выбираем пункт "Конфиденциальность". Далее выбираем пункт "Двухэтапная проверка" и устанавливаем шестизначный PIN-код.

Чтобы восстановить доступ, если вы забудете PIN-код, введите и подтвердите свой адрес электронной почты. Важно: если вы не подтвердите резервную электронную почту и не сможете вспомнить PIN-код, восстановить свой аккаунт в Viber почти невозможно.

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