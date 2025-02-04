Многие пользователи сталкиваются с проблемой, когда их смартфон не распознается при подключении к компьютеру через USB-кабель.

Многие пользователи, подключив свой смартфон к компьютеру через USB-кабель, ожидают не только зарядку устройства, но и доступ к его файлам.

Что нужно сделать, чтобы компьютер распознал смартфон как накопитель файлов и как подключать устройства на Android и iOS для обмена данными? Есть несколько доступных способов, которые следует рассмотреть.

Существует несколько причин, по которым компьютер может не видеть подключённое устройство.

Ничего не происходит при подключении? Здесь может быть неисправность кабеля, плохой контакт в USB-порту или загрязнение порта смартфона. В таком случае, попробуйте подключить смартфон к другому USB-порту. Используйте другой кабель.

Если порты и кабель рабочие, возможно, проблема в разъёме смартфона. Почистите его, и если это не помогло — обратитесь в сервис.

Зарядка начинается, но смартфон не определяется как накопитель? В данном случае проблема может заключаться в: использовании неоригинального кабеля (особенно для iPhone); отключённом режиме передачи данных на смартфоне; некорректных или устаревших драйверах на компьютере.

Часто также проблема кроется в неправильном режиме подключения. По умолчанию на Android-смартфонах активирован режим "только зарядка". Чтобы компьютер распознал устройство как накопитель, выберите режим "Медиа-устройство (MTP)" или "USB-накопитель".

Если меню не появляется при подключении:

Перейдите в "Настройки" → "Система" → "Для разработчиков" → "Конфигурация USB по умолчанию". В меню выберите "Передача файлов".

Если раздел "Для разработчиков" скрыт, откройте "Система" → "О телефоне" и несколько раз нажмите на "Номер сборки", чтобы активировать режим разработчика.

Для подключения iPhone к компьютеру с Windows убедитесь, что телефон разблокирован. При первом подключении на экране появится запрос на разрешение доступа к медиафайлам. После разрешения доступ станет возможен через проводник Windows.

Для работы с Mac OS используйте iTunes или Finder. Программы автоматически откроются при подключении устройства и позволят работать с файлами.

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