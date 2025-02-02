Проблема черного экрана может быть решена с помощью нескольких способов и все они достаточно они эффективны.

Одной из наиболее распространенных проблем является черный экран, на котором телефон продолжает работать, но не показывает изображение.

Это может быть достаточно неприятно, но существует несколько проверенных способов решения этой проблемы, о которых рассказал на Ютуб-канале блоггер Man для своих подписчиков.

Что делать, если телефон работает, а экран – черный?

1. Проверьте чехол

Первое, что советует сделать блогер — это проверить, не является ли чехол причиной проблемы. Многие модели чехлов имеют плохую теплоотдачу, что может привести к проблемам с экраном. Если вы используете такой чехол, попробуйте снять его и выполнить проверку изображения.

2. Выполнение комбинаций кнопок

Если проблема не возникает после снятия чехла, можно попробовать простое сочетание кнопок, чтобы устранить черный экран. Для этого зажмите одновременно кнопку питания и кнопку увеличения громкости на несколько секунд. Блогер подчеркивает, что иногда экран может не реагировать с первого раза, поэтому следует повторить эту процедуру несколько раз.

Для некоторых моделей телефонов этот метод может не работать, поэтому блоггер предлагает еще одну комбинацию: нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, держите их вместе в течение нескольких секунд. Это может вывести телефон из "спящего" режима и избавить вас от черного экрана.

3. Перезагрузка телефона

Если ни один из способов не помог, можно попробовать полную перезагрузку. Для этого нужно еще раз зажать обе кнопки – кнопку питания и кнопку уменьшения громкости – и держать их до появления логотипа или изображения на экране. Если телефон работает, а экран черный, после такой перезагрузки он может восстановиться.

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