Одной из наиболее распространенных проблем является черный экран, на котором телефон продолжает работать, но не показывает изображение.
Это может быть достаточно неприятно, но существует несколько проверенных способов решения этой проблемы, о которых рассказал на Ютуб-канале блоггер Man для своих подписчиков.
Что делать, если телефон работает, а экран – черный?
1. Проверьте чехол
Первое, что советует сделать блогер — это проверить, не является ли чехол причиной проблемы. Многие модели чехлов имеют плохую теплоотдачу, что может привести к проблемам с экраном. Если вы используете такой чехол, попробуйте снять его и выполнить проверку изображения.
2. Выполнение комбинаций кнопок
Если проблема не возникает после снятия чехла, можно попробовать простое сочетание кнопок, чтобы устранить черный экран. Для этого зажмите одновременно кнопку питания и кнопку увеличения громкости на несколько секунд. Блогер подчеркивает, что иногда экран может не реагировать с первого раза, поэтому следует повторить эту процедуру несколько раз.
Для некоторых моделей телефонов этот метод может не работать, поэтому блоггер предлагает еще одну комбинацию: нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, держите их вместе в течение нескольких секунд. Это может вывести телефон из "спящего" режима и избавить вас от черного экрана.
3. Перезагрузка телефона
Если ни один из способов не помог, можно попробовать полную перезагрузку. Для этого нужно еще раз зажать обе кнопки – кнопку питания и кнопку уменьшения громкости – и держать их до появления логотипа или изображения на экране. Если телефон работает, а экран черный, после такой перезагрузки он может восстановиться.
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