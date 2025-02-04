В Украине цены на яблоки быстро выросли, и теперь средняя стоимость этого традиционного фрукта превышает 30 грн за килограмм; это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

В январе 2025 года яблоко стоило в среднем 31,41 грн/кг, в то время как в 2024 году цена была значительно ниже – 19,43 грн/кг.

Как сообщает РБК-Украина, такое подорожание стало результатом нескольких факторов. Больше всего на это повлияла неурожайность в прошлом сезоне, вызванная неблагоприятными погодными условиями, помешавшими нормальному цветению и завязыванию плодов. Кроме этого, возросли затраты на производство, в частности, на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и оплату труда.

Уменьшение урожая яблок в Украине – не единственная проблема. Подобные тенденции наблюдаются также в Европе, что отражается на общем экспорте. Производители часто отправляют качественные яблоки за границу или придерживают их до весны, что уменьшает предложение на внутреннем рынке.

Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар", пояснила, что снижение урожая и рост затрат на производство стали основными факторами, повлекшими за собой удорожание яблок. Более того, из-за сложностей с экспортом и изменений в ценообразовании на рынке Европы цены могут не снизиться в ближайшее время.

Стоимость яблок в супермаркетах сейчас стартует от 30 грн за килограмм, а за некоторые сорта в зависимости от качества и производителя покупателям придется выложить до 50 грн за килограмм. Прогнозов на понижение цен не ожидается.

Источник: rbc .

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