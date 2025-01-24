Хоча в окремих категоріях спостерігаються тимчасові зниження цін, експерти зауважують, що вони знову зростуть, коли запаси цих продуктів вичерпаються.

Ціни на продукти в Україні можуть зрости до весни 2025 року - підвищення відбуватиметься поступово, зростаючи на 1,5-3% щомісяця, залежно від продуктів.

Як повідомив у ЗМІ заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, основними факторами, що сприяють підвищенню цін, є інфляція, сезонні зміни, збільшення акцизів на пальне та війна, яка серйозно впливає на аграрний сектор.

Зокрема, найбільше подорожчають овочі, оскільки зимові запаси картоплі, моркви, цибулі та капусти поступово виснажуються, а новий урожай очікується лише навесні. Також зросте вартість хліба і молочних продуктів: хліб подорожчає через збільшення цін на пальне, яке є важливим чинником для логістики та виробництва, а молочні продукти здорожчають через сезонне зменшення надоїв.

Хоча в окремих категоріях, як-от цибуля та морква, спостерігаються тимчасові зниження цін, експерти зауважують, що вони знову зростуть, коли запаси цих продуктів вичерпаються.

Марчук попереджає, що значного здешевлення продуктів не варто очікувати до нового сезону, коли з’являться свіжі овочі та фрукти. Зростання вартості продуктів відбуватиметься так:

овочі подорожчають на 2–3% щомісяця через виснаження запасів;

хліб і молочні вироби зростатимуть на 1,5–2% через подорожчання логістики та сезонний дефіцит;

до кінця березня загальне зростання вартості споживчого кошика може скласти 10–15%.

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