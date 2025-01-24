Цены на продукты в Украине могут вырасти до весны 2025 года – повышение будет происходить постепенно, возрастая на 1,5-3% ежемесячно, в зависимости от продуктов.

Как сообщил в СМИ заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, основными факторами, способствующими повышению цен, являются инфляция, сезонные изменения, увеличение акцизов на горючее и серьезно влияющая на аграрный сектор война.

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В частности, больше подорожают овощи, поскольку зимние запасы картофеля, моркови, лука и капусты постепенно истощаются, а новый урожай ожидается только весной. Также вырастет стоимость хлеба и молочных продуктов: хлеб подорожает из-за увеличения цен на горючее, которое является важным фактором для логистики и производства, а молочные продукты подорожают из-за сезонного уменьшения надоев.

Хотя в отдельных категориях, таких как лук и морковь, наблюдаются временные снижения цен, эксперты отмечают, что они снова возрастут, когда запасы этих продуктов иссякнут.

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Марчук предупреждает, что значительного удешевления продуктов не следует ожидать до нового сезона, когда появятся свежие овощи и фрукты.

  • овощи подорожают на 2–3% ежемесячно из-за истощения запасов;
  • хлеб и молочные изделия будут расти на 1,5–2% из-за удорожания логистики и сезонного дефицита;
  • к концу марта общий рост стоимости потребительской корзины может составить 10–15%.

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