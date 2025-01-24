Хотя в отдельных категориях наблюдаются временные понижения цен, эксперты отмечают, что они снова возрастут, когда запасы этих продуктов иссякнут.

Цены на продукты в Украине могут вырасти до весны 2025 года – повышение будет происходить постепенно, возрастая на 1,5-3% ежемесячно, в зависимости от продуктов.

Как сообщил в СМИ заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, основными факторами, способствующими повышению цен, являются инфляция, сезонные изменения, увеличение акцизов на горючее и серьезно влияющая на аграрный сектор война.

В частности, больше подорожают овощи, поскольку зимние запасы картофеля, моркови, лука и капусты постепенно истощаются, а новый урожай ожидается только весной. Также вырастет стоимость хлеба и молочных продуктов: хлеб подорожает из-за увеличения цен на горючее, которое является важным фактором для логистики и производства, а молочные продукты подорожают из-за сезонного уменьшения надоев.

Хотя в отдельных категориях, таких как лук и морковь, наблюдаются временные снижения цен, эксперты отмечают, что они снова возрастут, когда запасы этих продуктов иссякнут.

Марчук предупреждает, что значительного удешевления продуктов не следует ожидать до нового сезона, когда появятся свежие овощи и фрукты.

овощи подорожают на 2–3% ежемесячно из-за истощения запасов;

хлеб и молочные изделия будут расти на 1,5–2% из-за удорожания логистики и сезонного дефицита;

к концу марта общий рост стоимости потребительской корзины может составить 10–15%.

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