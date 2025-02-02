Мандарины в Украине уже начали дорожать, и этот тренд будет продолжаться в ближайшие месяцы; за последний год цены на эти цитрусовые выросли на 50%.

Причина удорожания — отсутствие достаточного количества мандаринов от основных поставщиков, таких как Турция и Испания.

Как пишет Униан, по словам координатора проекта EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева, оптовые цены на мандарины варьируются от 65 до 130 гривен за килограмм в зависимости от сорта, качества и страны-производителя. Это гораздо больше, чем в прошлом.

Основная причина роста цен состоит в неблагоприятных погодных условиях в странах-производителях. В Испании засуха, а в Турции – дожди, что негативно повлияло на урожай. В результате объемы поставок мандаринов в Украину снизились, а спрос на этот продукт остался стабильным. Такое сочетание факторов привело к значительному удорожанию фруктов.

Кроме того, на рынок также влияет удорожание логистики и девальвация гривны, что дополнительно повышает стоимость мандаринов. Александр Хорев отмечает, что хотя сезон продажи мандаринов в странах-производителях скоро завершается, не стоит ожидать значительного снижения цен. С уменьшением объемов урожая качественные мандарины в украинских супермаркетах, вероятно, станут еще дороже. В то же время фрукты с меньшим качеством могут появиться по акционным ценам в продаже.

На рынке ожидают, что ситуация на рынке цитрусовых не улучшится в ближайшее время и цены на мандарины продолжат расти из-за сокращения поставок. Поэтому покупателям следует готовиться к дальнейшим изменениям в стоимости этого популярного зимнего фрукта.

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