С 29 января 2025 г. в Украине стартовал экспериментальный проект по предоставлению субсидии на аренду для ВПЛ; это решение было принято для поддержки переселенцев, имеющих ограниченные финансовые возможности для аренды жилья в условиях войны.

Субсидия на аренду предоставляется ВПЛ, которые не имеют возможности оплатить аренду жилья через низкий доход или имеют непригодное для жизни жилье.

В Минсоцполитики рассказали, что помощь также доступна тем, кто покинул временно оккупированные территории или зоны активных боевых действий и не владеет жильем в безопасных регионах страны. Важно, что семьи переселенцев могут получать субсидию как на аренду, так и жилищно-коммунальные услуги.

Однако есть ряд условий, которые могут привести к отказу в предоставлении субсидии. Да, важно, чтобы: ВПЛ не получал других государственных пособий на проживание; арендатор и арендодатель не должны быть родственниками; арендодатель не участвует в программе "Убежище" и не получает компенсацию за предоставленное жилье в рамках этой программы.

Кроме того, субсидия на аренду предоставляется всего на 6 месяцев, и сумма пособия рассчитывается индивидуально для каждой семьи.

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