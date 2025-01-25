Пенсіонери старше 70 років в Україні мають можливість не лише отримувати основну пенсію, а й скористатися додатковими виплатами та пільгами.

Для осіб, які досягли певного віку, передбачені щомісячні доплати.

Як інформують у пенсійному фонді України, їхній розмір залежить від вікової категорії: 300 гривень – для пенсіонерів віком від 70 до 74 років; 456 гривень – для тих, кому від 75 до 79 років; 570 гривень – для осіб від 80 років.

Важливо зазначити, що виплата починає нараховуватися з дня досягнення відповідного віку. За перший місяць розмір доплати залежить від кількості днів після дня народження. Однак ця надбавка доступна лише за умови, що загальна пенсія не перевищує 10 340,35 гривні на місяць.

Окрім цього, пенсіонери після 70 років мають право на низку пільг, які спрощують їхнє повсякденне життя: безоплатна юридична допомога або значні знижки на правові послуги; звільнення від податку на землю за умови, що ділянка не перевищує встановлені норми; безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті, включаючи деякі види залізничного сполучення. Крім того, для зменшення витрат на оплату комунальних послуг пенсіонери можуть оформити субсидії.

Для отримання надбавок і пільг необхідно звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду або органів соціального захисту.

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