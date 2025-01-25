Пенсионеры старше 70 лет в Украине могут не только получать основную пенсию, но и воспользоваться дополнительными выплатами и льготами.

Для лиц, достигших определенного возраста, предусмотрены ежемесячные доплаты .

Как информируют в пенсионном фонде Украины, их размер зависит от возрастной категории: 300 гривен – для пенсионеров от 70 до 74 лет; 456 гривен – для тех, кому от 75 до 79 лет; 570 гривен – для лиц от 80 лет.

Важно отметить, что выплата начинает начисляться со дня достижения соответствующего возраста. За первый месяц, размер доплаты зависит от количества дней после дня рождения. Однако эта надбавка доступна только при условии, что общая пенсия не превышает 10340,35 гривны в месяц.

Помимо этого, пенсионеры после 70 лет имеют право на ряд льгот, упрощающих их повседневную жизнь: безвозмездная юридическая помощь или значительные скидки на правовые услуги; освобождение от налога на землю при условии, что участок не превышает установленные нормы; бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, включая некоторые виды железнодорожного сообщения. Кроме того, для уменьшения расходов по оплате коммунальных услуг пенсионеры могут оформить субсидии.

Для получения надбавок и льгот необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда или органы социальной защиты.

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