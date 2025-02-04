Если раньше льготы начислялись определенным категориям граждан без учета их финансовых возможностей, то теперь будет учитываться среднемесячный доход.
Как пишет издание "На пенсии", согласно постановлению Кабмина №1553 от 31 декабря 2024 года, если средний доход на одного человека в семье превышает 4 240 гривен, льгота на оплату коммунальных услуг больше не будет предоставляться. Такие изменения могут повлиять на большое количество украинцев.
В 2025 году льготы на оплату коммунальных услуг будут предоставляться с учетом дохода для таких категорий граждан: реабилитированные лица, ставшие инвалидами из-за репрессий или пенсионеры; пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории) и их семьи; бывшие военнослужащие, получившие инвалидность во время службы, и семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих; ветераны военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и их вдовы/вдовцы. А также бывшие несовершеннолетние и малолетние заключенные концлагерей, гетто и их дети; депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.
Однако важно отметить, что льготы для участников боевых действий и лиц, ставших инвалидами в результате войны, остаются без изменений.
Последние новости Украины:
Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.
Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.
Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.