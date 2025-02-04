С 1 января 2025 г. в Украине вступили в силу новые правила предоставления льгот на коммунальные услуги; Теперь главным критерием для получения льготы станет уровень дохода семьи.

Если раньше льготы начислялись определенным категориям граждан без учета их финансовых возможностей, то теперь будет учитываться среднемесячный доход.

Как пишет издание "На пенсии", согласно постановлению Кабмина №1553 от 31 декабря 2024 года, если средний доход на одного человека в семье превышает 4 240 гривен, льгота на оплату коммунальных услуг больше не будет предоставляться. Такие изменения могут повлиять на большое количество украинцев.

В 2025 году льготы на оплату коммунальных услуг будут предоставляться с учетом дохода для таких категорий граждан: реабилитированные лица, ставшие инвалидами из-за репрессий или пенсионеры; пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории) и их семьи; бывшие военнослужащие, получившие инвалидность во время службы, и семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих; ветераны военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и их вдовы/вдовцы. А также бывшие несовершеннолетние и малолетние заключенные концлагерей, гетто и их дети; депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Однако важно отметить, что льготы для участников боевых действий и лиц, ставших инвалидами в результате войны, остаются без изменений.

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