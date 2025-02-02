Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами своим фирменным рецептом паштета из куриной печени.

На этот раз судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить невероятно нежный, сливочный и вкусный паштет из куриной печени.

Такой печеночный паштет идеально подойдет как на каждый день, так и для праздничного стола.

Чтобы приготовить нежный печеночный паштет, на 700 г куриной печени судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

100-200 г жирных сливок (30%)

1 яйцо

2 луковицы

50 г бренди

2 веточки тимьяна

соль и молотый перец – по вкусу

100 г сливочного масла (+100 г для верхнего слоя)

Печень судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво зачищает и обжаривает на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки. После этого приправляем солью, перцем, добавляем тимьян и перемешиваем. Добавляем бренди и выпариваем его, в идеале – фламбируем.

Отдельно судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает полукольцами лук и обжаривает его до золотистости.

Жареную печень и лук блендером перебиваем до однородности. Добавляем жирные сливки, яйцо, растопленное сливочное масло и перемешиваем. Для идеальной консистенции перетираем паштет через сито.

Печеночную массу судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выливает в форму, застеленную пергаментом. На противень наливаем воду, чтобы получилась паровая баня, сверху ставим форму с паштетом и запекаем при 120 градусах примерно 40-60 минут.

Когда готовый печеночный паштет немного остынет, заливаем его растопленным маслом и отправляем в холодильник.

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