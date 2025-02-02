Звезда тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить идеальные отбивные из куриного филе – нежные и сочные внутри и с хрустящей корочкой.
На шесть отбивных звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт.
- соль и молотый перец – по вкусу
- мука (кукурузная) - 100 г
- яйца – 4 шт.
- сухари панировочные (панко) – 200 г
- семена льна – 1 ст.л.
- кунжут (темный и светлый) – по 1 ст.л.
- растительное масло для жарки
Секрет идеальных отбивных от звезды Мастер Шеф Алены Московченко в том, что отбитое мясо нужно предварительно замочить в воде.
Каждое куриное филе разреем вдоль на два пласта. Накрываем пласты филе пищевой пленкой и слегка отбиваем их. С обеих сторон приправляем отбивные солью и молотым перцем.
Затем звезда "Мастер Шеф" заливает отбитое филе водой так, чтобы она покрывала его наполовину, и отправляет на ночь в холодильник. Благодаря этому секрету куриные отбивные будут очень нежными и сочными.
Каждую отбивную панируем: обваливаем в кукурузной муке, обмакиваем в яйцо, обваливаем в смеси сухарей панко с семенами льна и кунжута. Жарим отбивные на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на среднем огне до золотистости с обеих сторон.
Подавать куриные отбивные звезда "Мастер Шеф" предлагает вместе с салатом и соусом винегрет. Для салата нам понадобится
- микс салата – 150 г
- огурец – 1 шт.
- авокадо - 1 шт.
Для соуса винегрет:
- масло оливковое – 5 ст.л.
- уксус яблочный или лимонный сок – 2 ст.л.
- горчица зернами – 1 ст.л.
- чеснок – 1 зуб.
- мед - 2 ч.л.
- соль – по вкусу
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