Звезда тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить идеальные отбивные из куриного филе – нежные и сочные внутри и с хрустящей корочкой.

На шесть отбивных звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

  • куриное филе – 3 шт.
  • соль и молотый перец – по вкусу
  • мука (кукурузная) - 100 г
  • яйца – 4 шт.
  • сухари панировочные (панко) – 200 г
  • семена льна – 1 ст.л.
  • кунжут (темный и светлый) – по 1 ст.л.
  • растительное масло для жарки

куриное филе

Секрет идеальных отбивных от звезды Мастер Шеф Алены Московченко в том, что отбитое мясо нужно предварительно замочить в воде.

Каждое куриное филе разреем вдоль на два пласта. Накрываем пласты филе пищевой пленкой и слегка отбиваем их. С обеих сторон приправляем отбивные солью и молотым перцем.

Затем звезда "Мастер Шеф" заливает отбитое филе водой так, чтобы она покрывала его наполовину, и отправляет на ночь в холодильник. Благодаря этому секрету куриные отбивные будут очень нежными и сочными.

отбивные

Каждую отбивную панируем: обваливаем в кукурузной муке, обмакиваем в яйцо, обваливаем в смеси сухарей панко с семенами льна и кунжута. Жарим отбивные на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на среднем огне до золотистости с обеих сторон.

Подавать куриные отбивные звезда "Мастер Шеф" предлагает вместе с салатом и соусом винегрет. Для салата нам понадобится

  • микс салата – 150 г
  • огурец – 1 шт.
  • авокадо - 1 шт.

Для соуса винегрет:

  • масло оливковое – 5 ст.л.
  • уксус яблочный или лимонный сок – 2 ст.л.
  • горчица зернами – 1 ст.л.
  • чеснок – 1 зуб.
  • мед - 2 ч.л.
  • соль – по вкусу

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