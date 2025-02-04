Пользователи ноутбуков нередко сталкиваются с перегревом устройств, что может привести к снижению производительности, самопроизвольным выключениям и даже повреждению.

Основной причиной перегрева становится скопление пыли в системе охлаждения, а также неправильная эксплуатация техники.

Чаще всего проблема возникает у игровых ноутбуков, однако со временем перегреву подвергаются и офисные модели.

Одним из эффективных решений становится чистка ноутбука от пыли. Оптимальным вариантом является профессиональная чистка в сервисном центре, но при наличии опыта и инструментов процедуру можно выполнить самостоятельно.

Дополнительно можно использовать охлаждающую подставку. Такие устройства оснащены вентиляторами, создающими дополнительный поток воздуха, что помогает снизить температуру компонентов.

На рынке представлены подставки с разным количеством кулеров, однако наиболее эффективными считаются модели с двумя вентиляторами, обеспечивающие равномерное охлаждение.

Иногда временным решением может стать работа в прохладном помещении с кондиционером. В таких условиях ноутбук втягивает более холодный воздух, что способствует лучшему охлаждению.

Для улучшения циркуляции воздуха можно подставить под ноутбук небольшие предметы, приподняв его над поверхностью стола. Это создаст дополнительное пространство для забора воздуха и повысит эффективность охлаждения.

Также существует возможность увеличить скорость работы вентиляторов через BIOS. В разделе Power или Hardware Monitor можно вручную задать обороты кулера, однако после изменения параметров может увеличиться уровень шума.

Альтернативный вариант – использование специальных программ, таких как SpeedFan или AMD OverDrive, позволяющих контролировать скорость вращения вентиляторов.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить смартфон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.