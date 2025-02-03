Дефицит электроэнергии во время пиковых нагрузок, в том числе утром и вечером, может достигнуть 4 Гигаватт-часа.

Этой зимой в Украине обошлось без масштабных отключений электроэнергии с помощью мягких температурных условий, однако, на фоне прогноза резкого похолодания, ситуация может измениться.

Когда следует ожидать отключения света, объясняет председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев

для Телеграф .

С 5 февраля в Украине прогнозируется понижение температуры до -16°C, что может привести к дефициту электроэнергии из-за роста нагрузки на энергетическую систему. По словам Станислава Игнатьев, в результате среднесуточная температура в стране снизилась до -10°C. В таких условиях дефицит электроэнергии во время пиковых нагрузок, в том числе утром и вечером, может достигнуть 4 Гигаватт-часа.

«В последние три года мы наблюдаем, что при температуре -5°C в Украине возникает дефицит электроэнергии на уровне 2 Гигаватт-часа, особенно во время наибольшего потребления», — сообщает Игнатьев.

В то же время Станислав Игнатьев уточнил, что в настоящее время дефицит можно покрыть на уровне 2,1 Гигаватт-часов при поставке энергии от их европейских партнеров. Однако если этого ресурса не хватит, то энергетические диспетчеры могут прибегнуть к стабилизационным отключениям утром и вечером.

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