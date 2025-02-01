Цены на бензин в Украине продолжают расти: 29 января средняя стоимость популярного А-95 уже достигла 56,32 грн/л, что на 63 копейки дороже двух недель назад.

Если раньше заправить полный 50-литровый бак стоило меньше 2800 гривен, то сейчас за это же количество водителя будут платить в среднем 2816 грн.

По информации Консалтинговой группы "А-95", изменившаяся в конце января ситуация на рынке нефти уже не влияет на цены так сильно, как это было в первые дни года. Крупнейшие сети АЗС продают бензин по ценам от 52,95 до 59,99 грн/л. К примеру, на заправках "Авантаж 7" литр стоит 52,95 грн, на "БРСМ-Нефть" — 53,82 грн, а на заправках "WOG" и "ОККО" цена достигает 59,99 грн/л.

По прогнозам экспертов, хотя цены на бензин в Украине выросли с начала года, в следующем месяце подорожание вряд ли продолжится. В частности, директор "А-95" Сергей Куюн считает, что январский рост был связан с повышением акциза на топливо и изменением ситуации на мировом рынке нефти. Однако, по его словам, факторы, которые могут привести к дальнейшему росту, уже почти исчерпаны. Стоимость горючего на стелах АЗС в ближайшее время может остаться стабильной, хотя теоретический потенциал для повышения еще — до 3,5 грн/л для бензина и до 3,85 грн/л для дизеля.

"На стелах АЗС реализовался лишь фактор повышения акциза. Фактор роста мировых цен на нефть, продолжавшийся в начале года, был амортизирован старыми запасами дешевого горючего и маржой. Я не думаю, что цена будет расти дальше, все, кто хотел высказаться уже высказались", – отметил Куюн.

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