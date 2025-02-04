Заполнение налоговой декларации – это важный процесс, требующий внимательности, поскольку любые ошибки могут иметь серьезные финансовые последствия.

В случае обнаружения ошибок в поданной декларации, налогоплательщик имеет возможность исправить их, но важно успеть сделать это вовремя во избежание штрафов и других санкций.

Как отмечают юристы из компании Муренко, Куров и партнеры, согласно Налоговому кодексу Украины, ошибки в декларации можно исправить в течение 30 дней после подачи документа.

Исправления могут осуществляться несколькими способами: подача новой декларации до истечения срока подачи за отчетный период; представление уточняющего расчета к ранее поданной декларации по истечении срока подачи; исправление показателей в составе текущей декларации за следующий отчетный период.

"Все ошибки следует исправлять в форме декларации, действующей на дату их исправления. В частности, в случае подачи уточняющей декларации к ней должны быть поданы все приложения, предусмотренные для заполнения соответствующих строк декларации, независимо от того, исправлялись ли показатели этих строк и приложений" , – объясняют эксперты.

Если декларация подана неправильно и обнаружена недоплата, плательщику придется заплатить штраф. Размер штрафа колеблется от 1 до 2,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Если занижено налоговое обязательство, начисляется штраф в размере 3% недоплаты, причем размер штрафа возрастает при нарушении сроков исправления. Если налоговая декларация не подана вовремя, плательщик будет платить штраф от 340 гривен, а при повторном нарушении — 1 020 гривен.

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