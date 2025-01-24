Одним із ключових показників стабільності гривні є мінімальна різниця між офіційним і готівковим курсами долара.

Нацбанк планує працювати над тим, щоб різниця між готівковим та офіційним курсом долара не перевищувала певного відсотку длч стабільності гривні.

Це зазначено в Стратегії НБУ, яка передбачає поступове ослаблення валютних обмежень, введених на початку війни, а також перехід до гнучкого курсоутворення.

«Забезпечення стабільності грошової одиниці України є основною функцією НБУ, особливо важливою під час війни. Реалізація цієї функції забезпечується шляхом упровадження відповідної політики в щоденній операційній діяльності НБУ з огляду на макроекономічні умови, в яких прийматимуться відповідні тактичні рішення», — йдеться у документі.

Одним із ключових показників стабільності гривні є мінімальна різниця між офіційним і готівковим курсами долара, яка, за планом, не повинна перевищувати 3%. Іншим важливим індикатором є очікувана інфляція на рівні 3-7% річних.

Проте, реалізації цього плану можуть завадити кілька чинників, таких як: зростання ризиків безпеки; значне скорочення золотовалютних резервів; недостатня міжнародна допомога, що призведе до дефіциту бюджету та зниження резервів.

Незважаючи на це, Нацбанк розробив альтернативний план для забезпечення стабільності гривні. Він включає: збереження або підвищення облікової ставки; продовження або посилення адміністративних обмежень на валютному ринку; активізацію співпраці з донорами; пріоритетність державних витрат.

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