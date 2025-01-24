Одним из ключевых показателей стабильности гривни есть минимальная разница между официальным и наличным курсами доллара.

Нацбанк планирует работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала определенного процента для стабильности гривны.

Это отмечено в Стратегии НБУ, предусматривающей постепенное ослабление валютных ограничений, введенных в начале войны, а также переход к гибкому курсообразованию.

"Обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ, особенно важной во время войны. Реализация этой функции обеспечивается путем внедрения соответствующей политики в ежедневной операционной деятельности НБУ, учитывая макроэкономические условия, в которых будут приниматься соответствующие тактические решения", - говорится в документе.

Одним из ключевых показателей стабильности гривни является минимальная разница между официальным и наличным курсами доллара, которая по плану не должна превышать 3%. Другим важным индикатором является ожидаемая инфляция на уровне 3-7% годовых.

Однако реализации этого плана могут помешать несколько факторов, таких как: рост рисков безопасности; значительное сокращение золотовалютных резервов; недостаточная международная помощь, что приведет к дефициту бюджета и снижению резервов.

Несмотря на это Нацбанк разработал альтернативный план для обеспечения стабильности гривны. Он включает: сохранение или повышение учетной ставки; продолжение или усиление административных ограничений на валютном рынке; активизацию сотрудничества с донорами; приоритетность государственных расходов

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