Некоторые пенсионеры в Украине будут получать всего 25% назначенной пенсии.

Размер пенсии украинцев увеличивается на основе страхового стажа и заработка, полученного во время работы, однако в некоторых случаях из пенсий могут быть вычтены средства.

Подробнее об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины .

У заберут часть пенсии в 2025 году?

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" граждане, находящиеся на полном государственном содержании (в специализированных учреждениях), будут получать только 25% назначенной пенсии.

Если пенсионер содержит нетрудоспособных членов семьи, пенсия делится так:

25% получает сам пенсионер;

остальное, но не более 50%, идет на содержание нетрудоспособных членов семьи.

К нетрудоспособным относятся муж, жена, родители (инвалиды или пенсионеры), дети до 18 лет или до 23 лет, если они учатся или стали инвалидами.

В случае содержания нескольких нетрудоспособных лиц часть пенсии распределяется между ними, а остальные перечисляются на нужды учреждения, где находится пенсионер.

Какие пенсии получают осужденные пенсионеры?

Осужденные имеют право на пенсии, но 50% их пенсии зачисляется на счет учреждения, где они отбывают наказание. Остальные уходят на покрытие их потребностей.

Следовательно, в 2025 году часть пенсий может быть значительно уменьшена для пенсионеров, состоящих на содержании или удерживающих нетрудоспособных членов семьи.

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