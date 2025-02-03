Размер пенсии украинцев увеличивается на основе страхового стажа и заработка, полученного во время работы, однако в некоторых случаях из пенсий могут быть вычтены средства.
Подробнее об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины .
У заберут часть пенсии в 2025 году?
Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" граждане, находящиеся на полном государственном содержании (в специализированных учреждениях), будут получать только 25% назначенной пенсии.
Если пенсионер содержит нетрудоспособных членов семьи, пенсия делится так:
25% получает сам пенсионер;
остальное, но не более 50%, идет на содержание нетрудоспособных членов семьи.
К нетрудоспособным относятся муж, жена, родители (инвалиды или пенсионеры), дети до 18 лет или до 23 лет, если они учатся или стали инвалидами.
В случае содержания нескольких нетрудоспособных лиц часть пенсии распределяется между ними, а остальные перечисляются на нужды учреждения, где находится пенсионер.
Какие пенсии получают осужденные пенсионеры?
Осужденные имеют право на пенсии, но 50% их пенсии зачисляется на счет учреждения, где они отбывают наказание. Остальные уходят на покрытие их потребностей.
Следовательно, в 2025 году часть пенсий может быть значительно уменьшена для пенсионеров, состоящих на содержании или удерживающих нетрудоспособных членов семьи.
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