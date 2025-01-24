Київський окружний адміністративний суд задовольнив вимогу Гончарука і зобов’язав Пенсійний фонд врахувати до його стажу певні періоди.

Суддя Вищого господарського суду у відставці Петро Гончарук домігся збільшення своєї пенсії (довічного грошового утримання).

Як повідомили ЗМІ, таке рішення ухвалив Київський окружний адміністративний суд після розгляду його позову.

16 січня 2025 року суд розглянув позов Гончарука, який вимагав перерахунку пенсії. У своїй заяві він надав довідку, підписану головою Верховного Суду, де зазначалося, що розмір його щомісячного утримання як судді у відставці має складати 229 906,25 грн.

Однак Пенсійний фонд України розрахував виплати за своєю методикою, врахувавши лише стаж роботи на суддівських посадах. У результаті Гончарук отримував 72% від зарплати замість 80%, що передбачено законом.

Не погоджуючись із цим, екссуддя звернувся до суду, вимагаючи включити до стажу періоди служби в радянській армії та навчання в університеті.

Київський окружний адміністративний суд задовольнив вимогу Гончарука і зобов’язав Пенсійний фонд врахувати до його стажу наступні періоди:

Військова служба:

З 9 листопада 1974 року по 1 листопада 1976 року – строкова служба в армії (1 рік, 11 місяців і 23 дні).

Навчання:

З 1 вересня 1980 року по 25 червня 1985 року – навчання на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (2 роки, 2 місяці і 27 днів – половина загального періоду навчання).

Суд також підтвердив стаж роботи Гончарука на різних посадах у судовій системі, серед яких:

Народний суддя Залізничного районного суду м. Києва (7 років, 5 місяців і 10 днів).

Суддя Київського міського суду (2 роки, 4 місяці і 22 дні).

Заступник голови Міжобласного суду (7 років, 2 місяці і 14 днів).

Суддя Вищого господарського суду України (14 років, 6 місяців і 26 днів).

Суд зобов’язав Пенсійний фонд провести перерахунок виплат із врахуванням доданих періодів стажу. У результаті щомісячне довічне грошове утримання екссудді складатиме 229 906 грн.



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